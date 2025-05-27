25. Afyonkarahisar Caz Festivali Başladı

25. Afyonkarahisar Caz Festivali Başladı
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Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival, İkbal Termal Otel'de gerçekleştirilen açılış konseriyle başladı. Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, solist Salim Dündar ile birlikte sahne aldı. Festival, 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı.

İkbal Termal Otel'deki festivalin açılış konserinde, şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kent Orkestrası ile solist Salim Dündar sahne aldı.

Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu'da yapılması zor olan caz festivalinin çeyrek asra ulaştığını söyledi.

Festivalin ücretsiz olduğunu dile getiren Başkadem, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Anadolu'nun çok özel festivaliyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle festivalimiz 6. yılında uluslararası boyuta çıktı. Prag ile kardeş festival olduk ve 20'inci yılındayız. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir sürdürebilirlik yok. Bizim yarattığımız konsept Türkiye'deki bir çok vakfa örnek oldu."

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de kentte düzenlenen sanat, spor ile farklı alanlardaki etkinliklerin gelişimi ve kalkınması için destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kentin 2000'li yıllardan beri hızlı gelişen, kalkınan ve zenginleşen şehir olduğunu aktaran Keklik, "25 yıl önce orta ölçekli bir Anadolu şehrinde klasik müzik ile caz festivali yapmak ve bunu başarıyla sürdürmek çok önemli. Afyonkarahisar'a da çok önemli bir katkı sunuyor. Bu festivale emek verenlere teşekkür ediyoruz."dedi.

Konuşmaların ardından ABB Kent Orkestrası eşliğinde solist Dündar, birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Festivalin açılış konserine İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, bazı kurumların yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Okul söyleşilerinin de yer alacağı festival 31 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Kültür Sanat
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