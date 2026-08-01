23’üncü Bodrum Bale Festivali'ne yerli ve yabancı turist akını

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 23'üncü kez sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi'nde düzenlenen festivale, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşen gösteriyle sanatseverlere kapılarını açtı. Festivalin açılışına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ile çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı. Öte yandan, festivalin açılışında 2024 yılında yaşamını yitiren Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı Almula Özlem de anıldı.

KUĞU GÖLÜ İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Festivalin açılışında Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ölümsüz eseri 'Kuğu Gölü', İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Eser, Marius Petipa ve Lev Ivanov'un klasik koreografisinin ardından G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un yorumuyla izleyiciyle buluştu. Zarif koreografisi, etkileyici dekor ve kostümleriyle Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde sahnelenen temsil, festivalin açılışına görkemli bir başlangıç yaptı. Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini anlatan başyapıt, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, finalde sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Açılış gecesinde Bodrumlu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle sahnelenen "Kuğu Gölü", festivalin ilk gecesine unutulmaz anlar yaşattı. Eseri izleme fırsatı bulamayanlar ve bu büyüleyici atmosferi yeniden yaşamak isteyen sanatseverler için ikinci temsil, bugün akşam Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. 23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, birbirinden seçkin eserlerle 17 Ağustos'a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı