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23. Bodrum Bale Festivali 'Pinokyo.exe' ile kapandı

23. Bodrum Bale Festivali 'Pinokyo.exe' ile kapandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun 'Pinokyo.exe' gösterisiyle sona erdi. Festivalde 5 farklı yapım, 10 temsille sanatseverlerle buluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Pinokyo.exe" gösterisiyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanışında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca (MDTİstanbul) "Pinokyo.exe" sahnelendi.

Koreografisini Erika Silgoner'in yaptığı eserde, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesi gerçeklik, yapay zeka, hafıza ve insan olma kavramları üzerinden yeniden yorumlandı.

Gökçe Özücoşkun'un müzikleri, Gülden Sayıl'ın dekor ve kostüm tasarımı ile Yasin Gültepe'nin ışık tasarımıyla sahnelenen yapım, izleyicilerden ilgi gördü.

Festivalde, bale ve dansın farklı yorumlarını izleyiciyle buluşturan 5 farklı yapım, 10 temsille sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Festival, yerli izleyicilerin yanı sıra Bodrum'da tatillerini geçiren yabancı turistlerden de ilgi gördü.

Kaynak: AA
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