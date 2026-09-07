23. Gümüşlük Müzik Festivali görkemli kapanışla sona erdi

23. Gümüşlük Müzik Festivali, piyanist Gülsin Onay, keman sanatçısı Erkin Onay, viyolonsel sanatçısı Denis Shapovalov ve piyanist Korkmaz Can Sağlam'ın sahne aldığı kapanış konseriyle sona erdi.

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen festivalin kapanış konseri, yaklaşık 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirildi.

İlk bölümde Gümüşlük Festival Akademisi'nin eski öğrencilerinden piyanist Korkmaz Can Sağlam sahne aldı. Sağlam, Enrique Granados'un "El Amor y la Muerte" ve Alexander Scriabin'in "Piano Sonata No. 3 in F-Sharp minor, Op. 23" adlı eserinden bölümleri seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde Gülsin Onay, Erkin Onay ve Denis Shapovalov, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Piano Trio in A minor, Op. 50" adlı eserini yorumladı.

Sanatçıların performansı izleyicilerden büyük beğeni toplarken, konser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı. İzleyicilerin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkan sanatçılar, Çaykovski'nin eserinden bir varyasyonu seslendirdi.

Daha sonra Denis Shapovalov, kendi bestesi olan "Italian Bells" adlı eseri seslendirdi.

Festivalin sanat danışmanı Gülsin Onay, konserin sonunda sanat yönetmeni piyanist Eren Levendoğlu, Festival Koordinatörü Meriç Fıratlı, GFA Koordinatörü Simla Sürmen ve festival ekibini sahneye davet ederek teşekkür etti.

Belgesel gösterimleri 12 Eylül'e kadar sürecek

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Gümüşlük Belgesel Günleri ise devam ediyor.

Farklı noktalarda gerçekleştirilen ücretsiz açık hava gösterimleri, 20.30'da başlıyor. Program kapsamında 8 Eylül'de "Sound Dreams of Istanbul", 9 Eylül'de "Gözümün Nuru", 10 Eylül'de "Yavaş Ölüm", 11 Eylül'de "Mimaroğlu" ve 12 Eylül'de "Éthiopiques: Revolt of the Soul" izleyiciyle buluşacak.

Özel kapanış gösteriminin ardından Zozo tarafından Ethio-Jazz ve Afrika müzikleri odaklı DJ performansı gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında ayrıca çevre ve sosyal farkındalığa yönelik etkinlikler düzenlendi. Kumsal ve sualtı temizliği yapılırken, "İyileştiren Sofralar" programında istilacı deniz türleri, toprak sağlığı ve sürdürülebilir gıda sistemleri ele alındı.

Festivalde keman sanatçısı ve luthier Bahar Uygur tarafından keman yapım atölyesi de gerçekleştirildi.

Festival, Avrupa Festivaller Birliği tarafından verilen EFFE Label 2026-2027 "Avrupa'nın en seçkin festivalleri" etiketiyle de onurlandırıldı.

Kaynak: AA