22. Gümüşlük Müzik Festivali, Gülsin Onay ile Finale Ulaşdı

22. Gümüşlük Müzik Festivali, Piyanist Gülsin Onay konseriyle sona erdi.

Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen festivalin kapanışı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın 25 asırlık tarihi taş ocağında verdiği konserle son buldu.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından bu yıl 16 Temmuz'da başlayan festivalin sanat danışmanlığı görevini de 22 yıldır sürdüren Onay, Frederic Chopin'in eserlerine yer verdi.

İlk olarak Polonyalı bestecinin, "Herold ve Halevy'nin 'Ludovic' teması üzerine parlak çeşitlemeler, si bemol majör op.12" başlıklı eserini seslendiren Onay, daha sonra "Ballad no.3 la bemol majör op.47", ardından "Nokturn fa diyez minör, op.48 no.2" ve "Sonat si minör, op.58", "Allegro maestoso", "Scherzo: molto vivace Largo" ve "Finale: presto non tanto" eserlerini icra etti.

Konserin sonunda Gülsin Onay, festival ekibini sahneye davet ederek emeklerinden dolayı tebrik etti.

Festival ekibinden Egemen Akkaya da kapanış konuşması yaparak, festivale destek veren sponsor ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İki saat süren konsere, Bodrum'un sanat çevreleri ve sosyal yaşamından tanınmış simalar katıldı.