Ordu'da "21. Çambaşı Kış Festivali" başladı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen 21. Çambaşı Kış Festivali, off-road yarışları ve kayak etkinlikleri ile renkli görüntülere sahne oldu. Festival, büyükşehir ve Kabadüz belediyeleri işbirliği ile gerçekleştirildi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "21. Çambaşı Kış Festivali" düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde Çambaşı Yaylası'nda organize edilen festivalde, off-road kulüplerince gösteri yapıldı.
Parkurda 20 aracın katıldığı yarışları vatandaşlar ilgiyle izledi.
Çambaşı Kayak Merkezi'nde de 48 kişi kayak yarışları gerçekleştirdi.
Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Kültür Sanat