Artvin'in Şavşat ilçesinde yok olmaya yüz tutmuş yaylacılığı kültürü yaşatmak için yüzerce insan bin 800 rakımlı Papart Yaylası'na akın etti. 207.'si düzenlenen Şuvamtoba Şenlikleri'nde horonlar oynandı, türküler söylenerek doyasıya eğlenildi.

207 yıllık geleneği yaşatmak için Papart Yaylasında bir araya geldiler

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde yok olmaya yüz tutmuş yaylacılığı kültürü yaşatmak için yüzerce insan bin 800 rakımlı Papart Yaylası'na akın etti. 207.'si düzenlenen Şuvamtoba Şenlikleri'nde horonlar oynandı, türküler söylenerek doyasıya eğlenildi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında yer alan bin 800 rakımlı Papart Yaylası'nda asrın geleneği olarak ifade edilen "207. Şuvamtoba Şenlikleri" düzenlendi. Artvin'in Şavşat ilçesinde bozulmamış orman örtüsü ve meralarıyla doğal sit alanı ünvanlı alan Papart Vadisi'nin zirve noktasında yer alan Papart Yaylası'nın eteklerinde düzenlenen şenlikte bölgedeki yayla kültürü yaşatılmaya çalışıyor.

Geçmişi yaklaşık 2 asrı bulan yayla şenliklerini yaşatmak amacıyla gurbetten gelen vatandaşların da katılımıyla yapılan şenliklerde imece usulü yöreye özgü yiyecekler pişirilerek misafirlere ikram ediliyor.

Geleneksel kıyafetleri giyerek türkülerin söylendiği şenliklerde davetlilerin katıldığı horon da havadan görüntülendi.

Papart Platformu Başkanı ve ayni zamanda Ankara Şavşatlılar Dernek Başkanı Yüksel Yılmaz yaptığı konuşmada, "Gelecek kuşaklara aktarmak için bu etkinliği yapıyoruz. Emeği geçen katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" derken, bölge halkından Atanur Özcan ise "Biz bu ormanları doğayı korumak için mücadele verdik. Festivaller birleştiricidir. Burada Türkiye'nin bir şehrinden insanlar bu vadiyi görmek için buraya geliyor. Bunun için bu organizasyon çok önemli" diye konuştu.