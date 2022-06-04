200 ışıklı drone kullanılarak yapılan gösteri hayran bıraktı - Haberler

200 ışıklı drone kullanılarak yapılan gösteri hayran bıraktı

Işıklı Drone ve Mapping gösterisi izleyenleri hayran bıraktı

KASTAMONU - Türk Dünyası Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ışıklı drone ve mapping gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 1994 yılından bugüne organize edilen ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türk Dünyası Günleri etkinlikleri çerçevesinde ışıklı drone ve mapping gösterisi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen ışıklı drone ve mapping gösterisi adeta izleyenleri hayran bıraktı. Gösteride 200 adet ışıklı drone kullanılırken, gökyüzünde oluşturulan simgeler izleyenleri hayran bıraktı. Işıklı dronelarla Türk bayrağı, Türkiye haritası, ay-yıldız çizildi. Işıklı dronelarla Kastamonu, Türk Dünyası ve Türk yazıları da yazılırken, Cami ve ok işaretleri de dronelarla yapıldı.

Yaklaşık 8 dakika süren ışıklı drone gösterisinin ardından Mappig gösterisi yapıldı. Mapping gösterisinde de Kastamonu Valiliği üzerine Türk Bayrağı, ay-yıldız gibi çeşitli figüranlar yansıtıldı.

Gösterilerin ardından Mehmet Sabir Karger sahne aldı. Anayurt Marşı'nın söz ve müziğini dünyaya kazandıran Mehmet Sabir Karger'e Belediye Başkanı Vidinlioğlu teşekkür etti.

Ayrıca etkinliklerde Suriye'de operasyonda olan Mehmetçik'te unutulmayarak, dua edildi.