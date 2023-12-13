20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Tuzla'da başladı

Dünya lezzetleri Tuzla'dan İstanbul'a yayıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri' başladı. 30 ülkeden bin 500 yarışmacının 78 farklı kategoride yarıştığı mutfak günlerinde dünyanın zengin yemek kültürleri sergilendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Böyle bir zengin kültürün Tuzla'dan Türkiye'ye yayılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum" dedi.

'Dünyanın Lezzeti Burada' sloganı ile Dünya Aşçılar Birliği tarafından 'kıtalar arası' unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri; İsveç, Almanya, İspanya, Fas, Cezayir, Makedonya gibi 30 farklı ülkeden 78 farklı kategoride bin 500 yarışmacı ve 70 özel jürinin katılımıyla Tuzla'da başladı. 13-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında Türk öğrenci ve genç şefler de uluslararası düzeyde yarışma imkanı bulacak. Düzenlenen programa, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek, aşçılar ve vatandaşlar katıldı. Tüm stantları gezen Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı birlikte mantı yaptı.

"Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Uluslararası İstanbul Yemek Günleri'ne 2'nci defa ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Tuzla gastronomi alanında da spesifik bir özelliğe sahiptir. Tuzla için balık ve köfte başta olmak üzere birçok konuda müthiş bir mutfağımız var. 78 farklı kategoride binlerce arkadaşımızın yer aldığı böyle bir zengin kültürün Tuzla'dan Türkiye'ye yayılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu festivalde amacımız, yemek kültürlerini geliştirmek, tasarruf noktasında gelişim sağlamak gibi durumlar dışında gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız dünyada kaynaklarımızı daha iyi kullanabilmek ve daha sürdürülebilir bir dünya oluşturma farkındalığı oluşturmaktır. 4 gün boyunca devam edecek bu festivalde bu farkındalığı oluşturmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Festivalimiz dünyada ilk 3'e giren bir festival"

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek ise "20'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nin ikincisini 13-16 Aralık arasında Tuzla Marina'da gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz 2015 yılında kıtalararası olimpiyat hakkı aldı. 27 ülkeden bin 600'e yakın yarışmacının katılımıyla dünyada ilk 3'e giren bir festivaldir" dedi.