20. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu, Türkiye ve çeşitli ülkelerden katılan heykeltıraşların eser üretimi ile başladı. Sempozyum, 30 Kasım'da sona erecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu başladı.

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle Keykubat Parkı'nda gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye, Belarus, İran, İspanya, Moldova ve Yunanistan'dan 10 heykeltıraş katıldı.

Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, gazetecilere, 20. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu'nda sanatçıların bir ay boyunca eserler üreteceklerini söyledi.

Sempozyumun ardından ortaya çıkan eserlerin şehrin belirlenen noktalarında sergileneceğini belirten Koçak, "Kesintiye uğramadan günümüze kadar gelen saygın organizasyonlarımızdan biri. Uluslararası anlamda bu kadar uzun süren bir sempozyum yok. Bu yüzden bu sempozyum bizim gurur kaynağımız." dedi.

Türkiye'den Ege Kolcu, Eyüp Öz, Ferhat Özgür Görel, Özgür Turhan, Tolga Yurtözveri, Belarus'tan Kiryl Krokhaliou, İran'dan Hedeyat Sahraei, İspanya'dan Miguel Isla, Moldova'dan Svetlana Melnichenko ve Yunanistan'dan Nikolas Maniatakos heykel yapacak.

Sempozyum, 30 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Kültür Sanat
