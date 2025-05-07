2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı

2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı (İAAF İzmir) kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZFAŞ ve Demos Fuarcılık işbirliğiyle Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılışında, kentin yeniden sanatla buluşturulduğu bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de benzer fuarların düzenlendiğini belirten Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendimizi geliştirmeyi çok istiyoruz. İzmir'in her köşesinde sanatı daha fazla var etmek, sanatçıya daha fazla olanak sağlamak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tugay, fuarda 1500'ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçıya ait 8 binden fazla resim ve heykelin sergilendiğini ifade etti.

Açılışta, Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan ile ressam Yalçın Gökdağ da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Tugay'a Atatürk tablosu hediye edildi, ardından bazı sanatçılara ve fuara katkı sunanlara çeşitli ödüller verildi.

Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile stantları gezerek eserlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Program kapsamında yarın saat 19.30'da caz sanatçısı Kerem Görsev, 10 Mayıs 19.30'da tenor Hakan Aysev konser verecek.

Fuar, 11 Mayıs'a kadar 11.00 ile 19.00 arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.