Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) ev sahipliğinde düzenlenen "2. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali" başladı.

Sanatseverleri bir araya getirecek festival için Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşü, çeşitli şehirlerden gelen tiyatrocuların ve tiyatroseverlerin katılımı ile Düz Mahallesi'deki tiyatro binası önünde sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Emrah Özdilek, festivale tüm sanatseverleri davet ederek, festival boyunca 6 oyunun sahneleneceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Terör" adlı oyunuyla başlayacak festival, 25 Şubat Salı günü sona erecek.