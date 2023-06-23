2. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde Sokak Konserleri Düzenlendi

Bu yıl 'Marmaris'i Sanatla Yeşertiyoruz' sloganıyla yaşama geçirilen 2. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde, Sevgi Yolu'nda birçok sokak konseri düzenlendi. Marmaris sokakları, Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahneye döndü. Sevgi Yolu'nun birçok noktasında canlı performanslar müzikseverlerle buluştu. Gecede; La Fortuna, Tango Orkestra, Nothing To Do, Ad Libitum, Arp-Çello Duo, Datcazz, Coda Gençlik Korosu ve Quadro sahne aldı. Sevgi Yolu'nun girişinden, Kervansaray'a kadar pek çok noktada sahne alan farklı gruplar, izleyenlerden beğeni topladı.