2. Barofest Yaza Merhaba Konseri

Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Barosu iş birliğiyle düzenlenecek '2. Barofest Yaza Merhaba' konseri, 6-8 Temmuz'da HayatPark'ta yapılacak. Festivalde birçok baro sahne alacak ve konserler ücretsiz olacak.