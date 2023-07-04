2. Barofest Yaza Merhaba Konseri
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Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Barosu iş birliğiyle düzenlenecek '2. Barofest Yaza Merhaba' konseri, 6-8 Temmuz'da HayatPark'ta yapılacak. Festivalde birçok baro sahne alacak ve konserler ücretsiz olacak.
Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Barosu iş birliğiyle düzenlenecek '2. Barofest Yaza Merhaba' konseri, 6-8 Temmuz'da HayatPark'ta yapılacak.
Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla yaşama geçirilen Antalya Barosu'nun 'Yaza Merhaba' konseri, 6 ile 8 Temmuz 2023 tarihleri arasında HayatPark'ta müzikseverlerle buluşacak.
Festivalde 6 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Full House Antalya Barosu ve Resen Adana Barosu sahne alacak. Festival kapsamında 7 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Özkan Şenyurt Değişik İş-İzmir Barosu, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de ise SSÇ Denizli Barosu, Esas Bursa Barosu, İşbu Konya Barosu, Isparta Barosu H.N.D müzikseverlerle buluşacak.
Üç gün sürecek konserler ücretsiz olacak.