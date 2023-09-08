Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Yenice Barış ve Kültür Festivali, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Oğuz Aksaç ve Tarsus Kent Orkestrası'nın sahne alacağı bir etkinlik olarak gerçekleştirilecek.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Yenice Barış ve Kültür Festivali başlıyor. 9 Eylül 2023 Cumartesi günü Yenice Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilecek festivalde, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Oğuz Aksaç ve Tarsus Kent Orkestrası sahne alacak.

Her yıl Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen Yenice Barış ve Kültür Festivali'nin 19'uncusu, bu yıl 9 Eylül 2023 Cumartesi günü, Yenice Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilecek. Halk Müziği'nin sevilen ismi Oğuz Aksaç, saat 20.30'da sahne alarak birbirinden güzel türkülerini Yeniceliler için seslendirecek. Tarsus Kent Orkestrası da sevilen müziklerini 19.30'da vatandaşlarla buluşturacak.

19. Yenice Barış ve Kültür Festivali'ne gelmek isteyen vatandaşlar için eski Adliye binası önünden saat 19.00'da araç kaldırılacak.

"TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kıymetli hemşehrilerim festivalimiz, barışın ve kardeşliğin sembolüdür. Tüm Tarsusluları, ailelerinizle birlikte festivalde yer almaya davet ediyorum" dedi.