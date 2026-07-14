Haberler

Gördes'te 15 Temmuz Anma Programı: Şehitler Dualarla Anıldı

Gördes'te 15 Temmuz Anma Programı: Şehitler Dualarla Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Huzurevi Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Sercan Sakarya, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Mevlit okutulup dualar edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlik aşure ikramıyla sona erdi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında şehitler dualarla anıldı. Huzurevi Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Gördes Huzurevi Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aşure hayrı ve protokol yemeği programı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendikalar, meslek odalarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda şehitler için mevlit okutulurken, 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anıldı. Gazilere duyulan vefa bir kez daha vurgulanırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Anma programı, katılımcılara aşure ikram edilmesi ve yapılan duaların ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları

Soruşturmadan ilk detaylar! Bakan Gürlek o örgütü işaret etti

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti