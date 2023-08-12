13 yaşındaki görme engelli kız Chen Lin, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen bir konserde klavyede hızlı hareket eden parmaklarıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı. Chen Lin, nadir görülen ve doğuştan gelen bir göz kusuru olan kriptoftalmi nedeniyle kör doğdu. Ancak piyano çalarak hayatının anlamını buldu. "Dünyayı gözlerimle göremesem de, piyano çalarak dünya tarafından duyulmak istiyorum" dedi.

HABER: 13 yaşındaki görme engelli Çinli piyanistin performansı dinleyenleri hayran bıraktı

KATEGORI·: Toplum

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Chen Lin'in piyano çalarken çeşitli görüntüleri

2. SES (Çince): CHEN LİN, Piyanist

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13 yaşındaki görme engelli kız Chen Lin, Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen bir konserde klavyede hızlı hareket eden parmaklarıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Bir izleyici "Parmakları dans ediyor ve şarkı söylüyordu" dedi.

Chen Lin, nadir görülen ve doğuştan gelen bir göz kusuru olan kriptoftalmi nedeniyle kör doğdu. Ancak piyano çalarak hayatının anlamını buldu. "Dünyayı gözlerimle göremesem de, piyano çalarak dünya tarafından duyulmak istiyorum" dedi.

SES (Çince): CHEN LİN, Piyanist:

"Ağustos 2018'den beri Öğretmen Lu Yunming ile piyano çalışıyorum. Piyano çalmak beni mutlu hissettiriyor ve tatmin ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor.(XHTV)