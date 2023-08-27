12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali'nde Renkli Sıra Gecesi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali'nin ikinci gününde pişmaniye sıra gecesi düzenlendi. Ustaların elinden çıkan pişmaniye ve çiğ köfte vatandaşların beğenisini topladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in de katıldığı sıra gecesinde türküler söylendi ve oyun havaları oynandı.

12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali'nin ikinci gününde pişmaniye sıra gecesi düzenlendi. Sıra gecesi renkli anlara sahne oldu.

İzmit Belediyesi ile ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığıyla organize edilen 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali bütün heyecanı ile devam ediyor. Birçok etkinliğe sahne olan festivalin ikinci günü geride kaldı. Festivalin ikinci gününde pişmaniye sıra gecesi düzenlendi. İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleşen sıra gecesinde hem çiğ köfte yapıldı hem de pişmaniye çekildi.

RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Ustaların elinden çıkan pişmaniye ve çiğ köfte vatandaşların beğenisini topladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in de katıldığı sıra gecesinde türküler de söylenip oyun havaları oynandı. İkinci gün etkinlikleri Hüsnü Şenlendirici konseri ile devam etti.