İzmit Belediyesi'nin düzenleyeceği "12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali" çok sayıda ünlü ismi ağırlamaya hazırlanıyor.

İzmit Belediyesi ve ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığında bu yıl 12'ncisi düzenlenecek "Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali" 25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. İzmit Kent Meydanı başta olmak üzere kentin birçok noktasında birbirinden renkli etkinlik, söyleşi, yarışma, gösteri ve konserlerin düzenleneceği festivale birçok ünlü isim katılım sağlayacak.

Hüsnü Şenlendirici'nin vereceği konserin yanı sıra festivale ünlü oyuncular, yemek uzmanları, gazeteciler, siyasetçiler ve sporcular katılacak. Bu isimlerden bazıları ise Anıl İlter, Duygu Kaya, Mustafa Sarıgül, Melek Mızrak Subaşı, Sahrap Soysal, Orkun Ünlü, Ragıp Savaş, Serkan Keskin ve Ezgi Gözeger olacak.