Küratörlüğünü Ercan Gür'ün üstlendiği sergi, Decollage Art Space'in Suadiye'deki mekanında açıldı. Sergide Elif Karaosman, Emine Yüksel, Güzin Tangör, Hande Karahanoğlu, Mehmet Şenol Şişli, Münire Özbey, Neriman Şairoğlu, Nezihe Gökçe, Pierrick Her, Pınar Akbaba, Remzi Karabulut ve Şehriyar Cem'in eserleri yer alıyor. 'Fata Morgana', 18 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

12 sanatçının hazırladığı "Fata Morgana" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Ercan Gür'ün üstlendiği sergi, Decollage Art Space'in Suadiye'deki mekanında açıldı.

Sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Art Space'in kurucusu Victoria Şahin, serginin adının yansımanın ardındaki öteki dünya anlamına gelen "Fata Morgana"dan geldiğini söyledi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda sıcaklık farkı sebebiyle ufuk çizgisinde bulunan cismi havada asılı görmemize neden olan optik bir illüzyonun adıdır. Yaz sıcaklığı kadar gerçek ve bir o kadar geçici sevinçleri temsil eden 'Fata Morgana', belirsiz, karmaşık ve tekinsiz olanın göstergesidir. Yüzyıllardır özellikle denize yakın yaşayan toplumların bir parçası haline gelen bu serabın ele alındığı seçkide, doğanın insan yerleşkeleri ve diğer yaşam bulgularıyla kesişme alanları keşfediliyor."

Sergide hem genç hem de tecrübeli sanatçılara yer verdiklerini aktaran Şahin, seçkinin soyut eserlerden oluştuğunu ifade etti.

Serginin küratörü Ercan Gür ise serginin Art Garage Istanbul koleksiyonundaki 12 sanatçının eserlerinden oluştuğunu aktararak, "Bağımsız serilerin bir araya gelmesiyle oluştu. Sergide non-figüratif çalışmaların birlikteliği yer alıyor." dedi.

Sergide Elif Karaosman, Emine Yüksel, Güzin Tangör, Hande Karahanoğlu, Mehmet Şenol Şişli, Münire Özbey, Neriman Şairoğlu, Nezihe Gökçe, Pierrick Her, Pınar Akbaba, Remzi Karabulut ve Şehriyar Cem'in eserleri yer alıyor.

"Fata Morgana", 18 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.