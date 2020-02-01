Kulp'tan, Elazığ'a gıda yardımı

01.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:28

Kulp Kızılay Şubesi ve Kulp Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi.

Kulp Kızılay Şube Başkanı Tahsin Zengin, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremden etkilenenler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Zengin, şöyle konuştu:

"Kulp halkı olarak her zaman depremzedelerin yanında olacağız. Onlar üşürse biz donarız, onlar aç kalırsa biz de aç kalırız. İmkanlarımız dahilinde yaklaşık 10 ton gıda, un ve ekmeği ekiplere teslim ettik. Küçükten büyüğe bütün ilçe sakinlerimiz imkanları doğrultusunda yardım yaptı."

Kaynak: AA