Kulp'taki sulama göleti son yağışlarla hayat buldu
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Kulp'taki sulama göleti son yağışlarla hayat buldu

20.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:43
Kulp'taki sulama göleti son yağışlarla hayat buldu

Kulp ilçesinde yedi köyün tarımsal su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Uzunova sulama göleti son yağışlarla hayat buldu.

Kulp ilçesinde yedi köyün tarımsal su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Uzunova sulama göleti son yağışlarla hayat buldu.

Bölgede son günlerde sağanak ve kar yağışı gölete hayat verdi. Göletin doluluk oranı yükseldi ve kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü.

Uzunova Mahalle sakinlerinden Refik Öner, "Uzun zamandır kuruydu ve bu da bizleri korkutuyordu. Son bir haftadır yağışla göletimizde doluluk oluştu. Çok sevindik. İnşallah bundan sonra kuraklık yaşanmaz ve göletimiz hep dolu olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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