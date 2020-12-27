Kulp'taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor
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Kulp'taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor

27.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:25
Kulp'taki Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor

Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde yer alan,Diyarbakır"ın Kulp İlçesi Konuklu mahallesine bağlı Kale mezrasında bulunan Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor.

Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde yer alan,Diyarbakır"ın Kulp İlçesi Konuklu mahallesine bağlı Kale mezrasında bulunan Deliklitaş Mağarası ziyaretçilerini bekliyor.

Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe sahip Kefrun Kalesi'nin karşısında bulunan Deliklitaş Mağarası, son günlerde doğa yürüşü yapan grupların uğrak yeri oldu.

360 derece Görselliğiyle dikkat çekerken, mağaraya gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor.

Uzunova Mahalle muhtarı Abdulkudus Öztürk, yaptığı açıklamada, Deliklitaş Mağarası insana huzur veren bir yer olduğunu ve mükemmel bir manzaraya sahip olduğunu ifade etti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Kulp ilçesinin en güzel manzarası Kefrun Kalesi ve Deliklitaş Mağarasında izlenebilir. Kulp ilçesinin her tarafını görmek mümkün. Doğal mağaralarıyla ön planda olan bu yer şehir yaşantısından kaçıp nefes almak isteyen insanlar için cennet konumunda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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