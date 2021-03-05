Kulp'ta yol yapım çalışmalarına başlandı
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Kulp'ta yol yapım çalışmalarına başlandı

05.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:54
Kulp'ta yol yapım çalışmalarına başlandı

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 2020-2022 yol yapım programı kapsamında Kayacık Mahallesinde yol yapım çalışmalarına başlandı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 2020-2022 yol yapım programı kapsamında Kayacık Mahallesinde yol yapım çalışmalarına başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Kayacık Mahallesinde yol genişletme, stabilize ve sanat yapı çalışmalarına başlandığını belirten Kaymakam Gözlet, Kayacık Mahallesinde başlatılan çalışmalar kapsamında 21 kilometre stabilize, yol genişletme, gerekli yerlere istinat duvarları ve sanat yapıları yapılacağını bildirdi.

Gözlet, "Çalışmaları devam eden Kayacık Mahallesi yol yapım çalışmalarını en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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