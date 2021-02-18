Kulp'ta yol yapım çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kulp'ta yol yapım çalışmaları başladı

18.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:35
Kulp'ta yol yapım çalışmaları başladı

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 2020-2022 yol yapım programı kapsamında projelendirilen ihale edilen Kulp merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarına başlandı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 2020-2022 yol yapım programı kapsamında projelendirilen ihale edilen Kulp merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Gözlet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 26 milyon liraya ihale edilen Kulp sınırları dahilinde bulunan Akdoruk, Ağıllı, Elmalı, Narlıca-Dolun-İslamköy, Çağlayan, Tepecik, Aygün, Saltuk, Akçesir, Kayacık, Hamzalı, Uzunova, Koçkar, Salkımlı ve merkez eski mahalle yollarında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarının mevsim şartlarının elverişliliğine bağlı olarak devam edeceğini söyledi.

Gözlet, "İlçemize sağlıklı bir ulaşım ağı kazandıracak bu projenin hayata geçmesini sağlayan Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Münir Karaloğlu'na ilçem adına teşekkür ediyor,şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Aleyna Tilki Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulp'ta yol yapım çalışmaları başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:42:19. #1.14#
title