Kulp'ta yol yapım çalışmaları başladı

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 2020-2022 yol yapım programı kapsamında projelendirilen ihale edilen Kulp merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarına başlandı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 2020-2022 yol yapım programı kapsamında projelendirilen ihale edilen Kulp merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Gözlet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 26 milyon liraya ihale edilen Kulp sınırları dahilinde bulunan Akdoruk, Ağıllı, Elmalı, Narlıca-Dolun-İslamköy, Çağlayan, Tepecik, Aygün, Saltuk, Akçesir, Kayacık, Hamzalı, Uzunova, Koçkar, Salkımlı ve merkez eski mahalle yollarında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarının mevsim şartlarının elverişliliğine bağlı olarak devam edeceğini söyledi.

Gözlet, "İlçemize sağlıklı bir ulaşım ağı kazandıracak bu projenin hayata geçmesini sağlayan Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Münir Karaloğlu'na ilçem adına teşekkür ediyor,şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş