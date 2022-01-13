Kulp'ta, YKS ve LGS'ye hazırlanan 1500 öğrenciye ödüllü deneme sınavı yapıldı

KULP, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yapıldı.

YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Kulp ilçesinde bulunan liseler ve Halk Eğitim Merkezine bağlı ücretsiz hazırlık kurslarında, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için ise ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan ortaokullarda deneme sınavı yapıldı.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek için ücretsiz deneme sınav serisi hazırladıklarını ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, sınavlara girecek öğrencilerin bilgilerini ve zamanı olumlu kullanma becerilerini test etmek, eksik konularını görmelerini sağlamak ve heyecanlarını yenebilmelerine olanak sağlamak amacıyla hazırladığımız deneme sınav serisinin ilkinin yapıldığını aktardı.

Gözlet, sınav tarihlerine kadar deneme sınavlarının periyodik şekilde devam edeceğini dile getirerek, "Öğrencilerimizden yegane beklentimiz çalışmaları ve azim göstermeleridir. Başarıları için gerekli fiziki donanım şartlarını ve kaynak teminini bütün imkanlarımızı seferber ederek sağlayacağız. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

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