Kulp'ta taziye paketi uygulaması hayata geçirildi

Kulp Belediyesi, ilçede hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına destek olmak amacıyla taziye paketi uygulamasını hayata geçirdi.

Kulp Belediyesi, salgın döneminde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının yanında olabilmek, acılarını paylaşmak, salgının bulaşmasını engelleyen önleyici malzeme ve acil ihtiyaçları karşılama adına taziye paketi projesini başlattı.

Kulp Belediyesi personellerince, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına içinde maske, kolonya, çay, şeker ve tek kullanımlık bardak bulunan taziye paketi bırakıldı.

Cenazesi olan bir ailenin acısını ve hüznünü paylaşmak, yanında olduğunu hissettirmek, onun dayanma gücünün artmasına yardımcı olmanın önemli olduğunu ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarıyla bu acılı günlerde beraber olup acılarını paylaşmak, zor ve sıkıntılı günlerinde yanlarında olmak adına projeyi başlattık. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi ruhumuza güç veren, Rabbimizin razı olduğu hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş