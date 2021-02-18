Kulp'ta taziye paketi uygulaması hayata geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kulp'ta taziye paketi uygulaması hayata geçirildi

18.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:39
Kulp'ta taziye paketi uygulaması hayata geçirildi

Kulp Belediyesi, ilçede hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına destek olmak amacıyla taziye paketi uygulamasını hayata geçirdi.

Kulp Belediyesi, ilçede hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına destek olmak amacıyla taziye paketi uygulamasını hayata geçirdi.

Kulp Belediyesi, salgın döneminde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının yanında olabilmek, acılarını paylaşmak, salgının bulaşmasını engelleyen önleyici malzeme ve acil ihtiyaçları karşılama adına taziye paketi projesini başlattı.

Kulp Belediyesi personellerince, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına içinde maske, kolonya, çay, şeker ve tek kullanımlık bardak bulunan taziye paketi bırakıldı.

Cenazesi olan bir ailenin acısını ve hüznünü paylaşmak, yanında olduğunu hissettirmek, onun dayanma gücünün artmasına yardımcı olmanın önemli olduğunu ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarıyla bu acılı günlerde beraber olup acılarını paylaşmak, zor ve sıkıntılı günlerinde yanlarında olmak adına projeyi başlattık. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi ruhumuza güç veren, Rabbimizin razı olduğu hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Aleyna Tilki Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulp'ta taziye paketi uygulaması hayata geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:40:06. #1.14#
title