Kulp'ta Sıfır Atık Projesi başlatıldı
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Kulp'ta Sıfır Atık Projesi başlatıldı

18.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:40
Kulp'ta Sıfır Atık Projesi başlatıldı

Kulp Belediyesi öncülüğünde Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi.

Kulp Belediyesi öncülüğünde Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, proje ile daha temiz bir çevre, doğayı korumak, atık oluşumunu azaltmak ve ekonomiye katma değer oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

İlçede Atık Geçici Depolama alanını oluşturarak, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına iç mekan geri dönüşüm kutuları ve caddelere geri dönüşüm sepetlerini yerleştireceklerini kaydeden Gözlet, "Sıfır Atık Belgesini alabilmek için alt yapımızı hazırlayıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın desteğiyle başarılı bir projeyi sürdüreceğimize inancım tamdır. Devam eden çalışmalarımızı daha etkin ve daha yaygın bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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