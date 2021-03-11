Kulp'ta, LGS'ye girecek öğrencilere yönelik deneme sınavı
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Kulp'ta, LGS'ye girecek öğrencilere yönelik deneme sınavı

11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:52
Kulp'ta, LGS'ye girecek öğrencilere yönelik deneme sınavı

Diyarbakır"ın Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yapıldı.

Diyarbakır"ın Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere deneme sınavı yapıldı.

Okul idarecileri tarafından, deneme sınavı yapılan okul bahçelerinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde toplanan öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere maske dağıtımı yapılıp, el dezenfektanı sıkılarak öğrencilerin sosyal mesafe korunarak deneme sınavı yapılacak sınıflara alındı.

Kulp Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Sınavlara girecek öğrencilerimizin, bilgilerini ve zamanı olumlu kullanma becerilerini test etmek, eksik konularını görmelerini sağlamak ve heyecanlarını yenebilmelerine olanak sağlamak amacıyla deneme sınavını yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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