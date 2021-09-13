Kulp'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulp'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Kulp'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk İlköğretim Okulunda düzenlenen törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, İlköğretim Haftasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere başarı dileyen Kaya, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Törende, öğrenciler şiir okudu, 8. sınıf öğrencileri 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek takdim etti.

Kaymakam Gözlet, İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri kutladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

1. sınıfa başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Gözlet onlara hediyeler verdi.

Kulp'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Kulp'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Kulp'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri
Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Kenan Doğulu Kylie Jenner
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kulp'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:17:00. #1.11#