Kulp'ta Bilişim ve Robotik Kodlama Merkezi açılacak
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Kulp'ta Bilişim ve Robotik Kodlama Merkezi açılacak

05.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:00
Kulp'ta Bilişim ve Robotik Kodlama Merkezi açılacak

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan Bilişim ve Robotik Kodlama Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan Bilişim ve Robotik Kodlama Merkezinde incelemelerde bulundu.

Merkezin kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını kaydeden Kaymakam Gözlet, bilişim kurslarına uygun dizayn edilen ve EBA destek noktası olarak da hizmet verecek merkezde, teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilerin yararlanacağını söyledi.

Gözlet, "Gelişen teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan bilişim alanını göz önünde bulundurarak tam donanımlı bir şekilde dizayn ettiğimiz bu merkezimizin hizmet vermesiyle öğrencilerimiz TÜBİTAK, Teknofest gibi yarışmalara daha iyi ve verimli bir ortamda hazırlanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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