Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı

Kulp ilçesinin bazı köylerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle badem ağaçları çiçek açtı.

Erken çiçek açan badem ağaçları ilgi gördü.

İlçedeki vatandaşlardan Gürgi Aydoğdu, her yıl mart ayının üçüncü haftasından itibaren badem ağaçlarının çiçek açtığını, bu yıl ise hava sıcaklığının normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçların erken çiçeklendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş