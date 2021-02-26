Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı

26.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:41
Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı

Kulp ilçesinin bazı köylerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle badem ağaçları çiçek açtı.

Kulp ilçesinin bazı köylerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle badem ağaçları çiçek açtı.

Erken çiçek açan badem ağaçları ilgi gördü.

İlçedeki vatandaşlardan Gürgi Aydoğdu, her yıl mart ayının üçüncü haftasından itibaren badem ağaçlarının çiçek açtığını, bu yıl ise hava sıcaklığının normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçların erken çiçeklendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 15:53:06. #1.16#
title