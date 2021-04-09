Kulp'ta afet bilinçlendirme eğitimi verildi
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Kulp'ta afet bilinçlendirme eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Kulp'ta afet bilinçlendirme eğitimi verildi

Kulp ilçesinde afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

Kulp ilçesinde afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma teknisyenlerinin katılımıyla afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

Eğitime İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, kurum personelleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Pehlivanoğulları, "Hayatın içinde var olan afetlerle ne zaman karşılaşacağımızın belirli bir zaman dilimi olmadığından dolayı her zaman için bilinçlenmiş bir şekilde hazır olmalıyız. Kurum olarak ilçemizde bu bilinci yaygınlaştırmak amacıyla eğitim programını düzenledik. Olası bir afet durumunda can ve mal kaybını önlenmesi için alınması gereken faydalı bir eğitim oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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