Kulp ilçesi beyaza büründü
12.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:18
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe genelinde dün akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş