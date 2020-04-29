Kulp Belediyesinden ilçede yol bakım çalışmaları Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin de desteği ile ilçede yol bakım çalışmalarına başladı.

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin de desteği ile ilçede yol bakım çalışmalarına başladı.

Ekipler Ağaçkorur, Yaylak, Kayacık ve Alaca mahalleleri ile bağlı mezralarda heyelan temizleme ve reglaj çalışmalarına başladı.

Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağaçkorur, Yaylak, Kayacık ve Alaca mahalleleri ile bağlı mezralarına ait yollarda heyelan temizleme, bozuk yolların onarılması ve yol kenarındaki hendeklerin tamamıyla temizlenmesi için ekipler çalışma yürütüyor.

Bu mahallelere ait yollarda ulaşım sıkıntısının yaşanmaması için 3 farklı ekiple çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Ana yollar ve 15 sokağa ait yollarda çalışmaların hızla tamamlanıp yolların ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA