Kulp Belediyesi 115 Çocuğu Sünnet Ettirdi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesince düzenlenen sünnet şöleninde 115 çocuk sünnet ettirildi.



Kulp Belediyesince sünnet şöleni düzenlendi. Şölen çerçevesinde, ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan 115 çocuk Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesinde ameliyathane ortamında genel cerrahi uzmanları tarafından sünnet edildi.115 çocuk aileleri ile birlikte Kulp Belediyesine ait araçlarla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesine götürülüp getirilmesi sağlandı. Kulp Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çocukların sağlık açısında bütün tetkikleri yapılarak, hijyen ameliyathane ortamında ve uzman doktorlar tarafından 115 çocuğun sünnet edilmesi, sünnet sonrası bütün çocukların gayet sağlıklı olması sevindirici bir olgudur" denildi. - DİYARBAKIR