Küllerinden doğan kahraman: Ramo Yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği, Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi RAMO'nun yeni sezon çekimlerinden kareler yayınlanmaya başladı.

Hikayesi merakla beklenen Ramo, adalet için verdiği savaşa artık İstanbul'da devam edecek.

En dipten en zirveye

İstanbul'da Cihangir'e savaş açacak olan Ramo, küllerinden yeniden doğarak mücadelesine devam edecek. RAMO'nun yeni sezonundan yayınlanan kareler Ramo'nun kendini savunmak için dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Ancak Ramo'nun en dipten en zirveye nasıl savaş açacağı yalnızca onun bildiği bir sır.

Murat Yıldırım: Uzun zamandır bu kadar iyi bir senaryo okumamıştım

Ramo karakterine başarıyla hayat veren Murat Yıldırım, yeni sezona büyük bir heyecanla başladığını belirtti. Yeni sezonda izleyenlere daha da iyi bir RAMO sunacaklarının altını çizen Yıldırım uzun zamandır bu kadar iyi bir senaryo okumadığını ekledi.

Kaynak: Bültenler