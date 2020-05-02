Kullanılmayan camide yangın çıktı
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Kullanılmayan camide yangın çıktı

Kullanılmayan camide yangın çıktı
02.05.2020 22:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:44

Bolu'da kullanılmayan ahşap cami, çıkan yangında zarar gördü.

Bolu'da kullanılmayan ahşap cami, çıkan yangında zarar gördü.

Merkeze bağlı Kızılağıl köyü Karamanlar Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap kullanılmayan camide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında camide bulunan boş piknik tüpü patladı.

Kontrollü hareket eden ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Kullanılmayan cami tamamen yandı.

Kullanılmayan camide yangın çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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