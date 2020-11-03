Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi
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Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi

03.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:11
Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, ceviz bahçesinden evine dönen 68 yaşındaki Nazif Kayabaşı'nın kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adam, feci şekilde hayatını kaybetti.

Bilecik'te ceviz bahçesinden evine dönen yaşlı adam kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyü sınırları içindeki ceviz bahçesinden 11 DA 913 plakalı traktörü ile köye dönen Nazif Kayabaşı (68), Orta Dağ Taş Ocakları mevkiine geldiği esnada aracını devirdi.

Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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