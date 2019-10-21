Kulisinden video paylaşan Hadise, mini elbisesiyle hayranlarını mest etti
Son zamanlarda her yaptığıyla olay olan şarkıcı Hadise, konser sonrası kulisten bir video paylaştı. Mini elbisesiyle ayna karşısında video çeken Hadise'nin dil çıkarması ise dikkat çekti.
Instagram hesabında 10 milyon olan ve bunu bir konserinde hayranlarıyla kutlayan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı son olarak kulisinden bir video paylaştı.
MİNİ ELBİSESİYLE VİDEO ÇEKTİ
Konserlerinde giydiği kıyafetlerle adından her fırsatta söz ettiren Hadise, önceki gün de konser sonrası kulisinden bir video yayınladı. Altın sarısı payetli mini elbiseyle arka karşısında video çeken Hadise, dil çıkartarak da dikkat çekti. Şarkıcı videosunu "Gösteri sonrası parti" notuyla paylaştı.
TARIK ÜNLÜOĞLU'NU UNUTMADI
Şarkıcı, Kıbrıs konserinde 1 Ekim'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı. Bir önceki Kıbrıs konserinde Tarık Ünlüoğlu ve eşinin kendisine en ön masada izlediğini, geçen yıl 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde de bir arada olduklarını söyleyen Hadise, Ünlüoğlu'nu andı.