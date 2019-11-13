13.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:35

Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında KBB Uzmanı gözaltına alındı

FETÖ'cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor gözaltında

İSTANBUL - Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kulak Burun Boğaz Uzmanı M.G. gözaltına alındı. Daha önce de gözaltına alınan 11 doktordan 9'u tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ mensubu olmayan 4. sınıf öğrencisi 44 öğrenciye 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına neden olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan 11 doktordan 9'u tutuklanmıştı.

KBB Uzmanı da gözaltında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri'den ayrılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan KBB(Kulak Burun Boğaz) Uzmanı M.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA