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Kulalı Voleybol severlerin hasreti sona eriyor

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Kulalı Voleybol severlerin hasreti sona eriyor

Jeopark Belediyespor Kulübü Başkanı Vedat Yılmaz, takım yönetimi ve oyuncuları ile birlikte, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti.

Jeopark Belediye spor Kulübü Başkanı Vedat Yılmaz, takım yönetimi ve oyuncuları ile birlikte gerçekleştirdiği protokol ziyaretlerinde, ilk Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, yeni sezon için yapılan çalışma ve hazırlıklar hakkında Başkan Tosun'a bilgi vererek Kula için yeni sezonda en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirtti. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, Kula'nın artık spor ve özellikle voleybolla anılan bir ilçe olduğuna vurgu yaparak, pandemi nedeniyle uzun bir süredir Kulalı voleybol severlerin bu heyecana hasret kaldıklarını belirtti. Başkan Tosun, yapılan hazırlık sürecini ilgiyle takip ettiklerini belirterek, takımın bu sezon iç saha maçlarını oynayacağı Kula Spor Kompleksi başta olmak üzere ilçeye kazandırılan gençlik ve spor yatırımlarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarını dile getirdi. Başkan Tosun'a, Jeopark Kula Belediyespor forması hediye edildi.

Fatih Işıldar: "Kulalıların Desteği En Büyük Avantajımız"

Gerçekleşen ziyarette, takımın çalışmaları hakkında bilgi veren başantrenör Fatih Işıldar, yeni sezon hazırlıkları hakkında oynanan hazırlık maçı antrenmanfaaliyetleri üzerine açıklamada bulundu. Kulalıların voleybola ilgi duyduğunu bildiklerini iç saha müsabakalarında taraftar desteğiyle de başarılara imza atacaklarını ifade etti.

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Haber: Kulalı Voleybol severlerin hasreti sona eriyor - Haberler
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