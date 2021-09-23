KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI - Haberler
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KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) yaralı getirilen kızıl şahin ile 2 yavru kulaklı orman baykuşu, uygulanan tedavinin ardından doğaya salındı.

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) yaralı getirilen kızıl şahin ile 2 yavru kulaklı orman baykuşu, uygulanan tedavinin ardından doğaya salındı.

Yavru ve yaralı olarak AKÜREM'e getirilen 2 kulaklı orman baykuşu ile 1 kızıl şahinin rehabilitasyonu tamamlandı. 3 hayvan, daha sonra doğaya salındı. Yaralı bulanların AKÜREM'e getirdiği 2 kulaklı orman baykuşunun tedavisi hakkında bilgi veren AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, Her sene çok sayıda baykuş yavrusu gelir bize ve onları yeniden doğaya kazandırmaya çalışırız. Ama bu sene geçen yılların tecrübesi artık. İnsanlar da öğrendiler, bize ulaşıyorlar, 'yavru baykuş bulduk ne yapalım' diye. Biz de bulundukları yerde bırakmalarını genelde öneriyoruz. Çünkü baykuşlar yuvadan düştükten sonra yeniden bir yüksek ağacın üzerine bırakıldıklarında anneleri tarafından beslenmeye devam ederler. Bu da onların gelecekleri açısından çok daha verimli olur. 2 baykuş yavrusunu bugün yeniden doğasına gönderdik. Ömürleri uzun, yolları açık, nesilleri bol olsun dedi.

'KIZIL ŞAHİN TRAVMA İLE GELDİ'

Yaralı olarak AKÜREM'e getirilen ve 1 yıldan fazladır tedavisi süren kızıl şahinin doğaya salındığını kaydeden Doç. Dr. Kandır, travma ile gelen kızıl şahinin kanadında problem olduğuna dikkati çekti. Şahinin kanadının iyileştiğini belirten Kandır, Uçabilir hale geldi, rehabilitasyon süreci biraz uzun sürdü ama yeniden doğasında kendi hayatını sürdürebilecek kabiliyete sahip olduğuna karar verdikten sonra salımını gerçekleştirdik diye konuştu.

Kızıl şahinlerin özellikle fare, yılan gibi sayısı çok olan hayvanların tüketilmesinde rol oynadığını kaydeden Doç. Dr. Kandır, şahinlerin dengeye hizmet ettiklerini dile getirdi. Baykuşların ve bütün yırtıcı kuşların, hızlı çoğalan memeli ya da kuş türlerini dengeleme görevi olduğunu dile getiren Kandır, bu şekilde doğaya kazandırılan bugünkü hayvanlarla beraber ekosisteme katkı sağladıklarına inandıklarını söyledi.

KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI

KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI

KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI

KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI

KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI

KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI

KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI
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Haber: KULAKLI ORMAN BAYKUŞLARI VE KIZIL ŞAHİN, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI - Haberler
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