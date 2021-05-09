KULAKLARI JİLETLE KESİLEN YAVRU KÖPEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU
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KULAKLARI JİLETLE KESİLEN YAVRU KÖPEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kulakları jiletle kesilmiş bir halde sokakta bulunan 3 aylık 'çoban melezi' cinsi sokak köpeğine belediye ekipleri sahip çıktı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kulakları jiletle kesilmiş bir halde sokakta bulunan 3 aylık 'çoban melezi' cinsi sokak köpeğine belediye ekipleri sahip çıktı. Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat edilen yavru köpek sağlığına yeniden kavuşurken, polis olayın sorumlularını bulmak için çalışma başlattı.

Kuşadası'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde yaralı bir sokak köpeği görenler durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybettiği ve kulakları kıkırdak dokuya kadar kesildiği belirlenen yavru köpek, ilk müdahalenin ardından Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Çoban melezi cinsi yavru köpek, vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatta köpeğin yaraları temizlenip, dikiş atıldı. Sağlığına yeniden kavuşan yavru köpeğe antibiyotik tedavisi uygulanırken, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluları bulmak için çalışma başlattı. Kontrol altında tutulan yavru köpeğin duyma yetisinde sıkıntı yaşamayacağı bildirildi.

'ONA ÇOK İYİ BAKIYORUZ"

Kuşadası Belediyesi Veterineri Cihan Şengün, "Yavru köpeğimizin sağlık durumu şu an iyiye gidiyor. Daha mutlu ve sevecen bir hal almaya başladı. Bize kuyruğunu sallıyor. Beslenmesi yerinde. Burada ona çok iyi bakıyoruz" dedi.

'KORUMA ALTINDALAR'

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarete gelen hayvan sever Özhan Sındıraç ise "Kuşadası gibi medeni ve çağdaş bir yerde böyle bir durumla karşılaşmak çok üzüntü verici. Sokak hayvanlarının bir can taşıdığını ve devletin koruması altında olduklarını unutmayalım. Yavru köpeğimize sahip çıkan barınak ekibine çok teşekkür ederim, iyi ki varlar" diye konuştu.

KULAKLARI JİLETLE KESİLEN YAVRU KÖPEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU
KULAKLARI JİLETLE KESİLEN YAVRU KÖPEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU
KULAKLARI JİLETLE KESİLEN YAVRU KÖPEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU
KULAKLARI JİLETLE KESİLEN YAVRU KÖPEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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