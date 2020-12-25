Kulaca sokaklarına parke taşı
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Kulaca sokaklarına parke taşı

25.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:35
Kulaca sokaklarına parke taşı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğalgaz ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığı kırsal Kulaca Mahallesinde 7 sokağa toplam 8000 metrekare parke taşı döşenecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğalgaz ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığı kırsal Kulaca Mahallesinde 7 sokağa toplam 8000 metrekare parke taşı döşenecek.

İnegöl Belediyesi, kısa bir süre önce doğalgaz çalışmalarının yapıldığı ve ardından altyapı kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığı kırsal Kulaca Mahallesinde, bu çalışmalardan kaynaklı olarak bozulan sokaklarda parke taş uygulaması gerçekleştiriyor. Toplamda 1500 metre uzunluğunda 7 sokakta gerçekleştirilecek parke taş kaplama çalışması başladı. Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ile Eşref Yiğit, bugün beraberindeki meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, "Bugün Kulaca Mahallemizdeyiz. Osman Gazi'nin ilk fethettiği mahalledeyiz. Burada yakın zamanda altyapı çalışmaları yapıldı. Çalışmalardan kaynaklı olarak da zeminde bozukluklar vardı. Uzun zaman bununla alakalı çalışmalarımızı tamamladık. Alper Başkanımızın da onayıyla bugün burada doğalgaz ve kanalizasyon çalışmalarından kaynaklı sokaklarımızda 8000 m2 parke taş uygulamamızı yapıyoruz. Çalışmanın mahallemize ve İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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