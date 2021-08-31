Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
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Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü

Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, 4 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, 2 hektar makilik, 3 hektar orman zarar gördü.

Kula'nın Hayallı Mahallesi'ndeki makilikte, dün saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 14 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kula, Alaşehir, Salihli, Selendi ilçelerinin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, ekiplerin yağın çabası sonucu 4 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2'si makilik olmak üzere 5 hektar alan zarar gördü.


Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü
Kula'daki yangında 5 hektar alan zarar gördüğü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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