Kula'da park halindeki otomobil yandı
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Kula'da park halindeki otomobil yandı

13.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:09
Kula'da park halindeki otomobil yandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında küle döndü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında küle döndü. 

Camii Cedit Mahallesi Ethem Polat Sokak üzerinde park halinde bulunan Hafize Akkaş'a ait 45 RA 2642 plakalı otomobil, dün akşam aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. 3 gün önce arızalandığı öğrenilen otomobil, yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kula'da park halindeki otomobil yandı
Kula'da park halindeki otomobil yandı
Kula'da park halindeki otomobil yandı
Kula'da park halindeki otomobil yandı
Kula'da park halindeki otomobil yandı
Kula'da park halindeki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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