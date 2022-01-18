Kula'da karla mücadele - Haberler
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Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

ANKARA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kula'da son günlerde seyreden soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarına karla uyanan Kula'da, karayolları ekipleri ilçe sınırlarında kalan İzmir- Ankara D300 karayolunda, ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, D300 karayoluna yakın mahalledeki vatandaşlar da, traktörleri ile karayoluna çıkarak karayolları ekiplerinin çalışmalarına yardım edip, mahalle yollarını temizledi.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları ile şuana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, hem karayolları ekiplerinin hem de trafik polislerinin yoğun kar mesaisi devam ediyor. - MANİSA

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadele

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Ankara, Manisa, kar, 3. Sayfa, Haber

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