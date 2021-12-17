Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otobüste bir yolcunun üzerinde yapılan aramada yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı. Kula Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurdurulan otobüste şüpheli O.K.'nın (24) üzerinde yaklaşık 15 bin TL değerindeki yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan O.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.