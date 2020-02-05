Kula Belediyesi'nden Park ve Bahçelerde Hummalı Çalışma

05.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:08

Kula Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Kula İlçesinin her bir noktasında gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve düzenleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdüren Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, ilçenin güzel bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Kula'dan geçen İzmir-Ankara karayolunda orta refüj yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştiren Park Bahçeler Birimine bağlı ekipler 4 Eylül Mahallesi Tabduk Emre Caddesi, Yunus Emre Caddesi'nde temizlik ve bakım çalışmaları ve Akgün Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikası çevresinde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Başkan Tosun; "Kula Belediyesi Kendi Bitkilerini Yetiştiriyor"

Sahada hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ekiplerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi. Başkan Tosun; " Belediyemiz Park ve Bahçeler Birimimiz, ilçemizi güzelleştirmek adına yürüttüğü çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Belediyemiz şantiyesinde bulunan serada kendi çiçek ve bitkilerimizi yetiştiriyoruz. Belediyemizin kendi sera bahçelerinde üretilen bu bitkiler belediyeye hem ekonomik tasarruf sağlarken hem de Kula'nın parkları, caddeleri ve refüjleri süslüyor." dedi

Kaynak: Bültenler